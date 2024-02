L'Iran ne déclenchera pas de conflit armé, mais ne se laissera pas intimider, déclare Raïssi

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - L'Iran s'abstiendra de déclencher une guerre mais "répondra fermement" à toutes les tentatives d'intimidation, a déclaré vendredi le président iranien Ebrahim Raïssi, au lendemain de l'annonce par les États-Unis de la préparation d'attaques contre des sites iraniens en Irak et en Syrie. La riposte annoncée de Washington à la mort de trois soldats américains samedi dernier en Jordanie alimente les spéculations. Les trois militaires ont été tués et une quarantaine de personnes blessées dans une attaque au drone armé contre leur base samedi dernier. Les Etats-Unis ont établi que l'engin était de fabrication iranienne. Selon la chaîne CBS News, qui cite des responsables américains, les États-Unis ont approuvé des plans de frappes en Irak et en Syrie contre plusieurs cibles, notamment des personnels iraniens basés dans ces pays. "Nous ne déclencherons pas de guerre, mais si quelqu'un veut nous intimider, il s'attirera une réponse ferme", a déclaré le président Raïssi lors d'un discours télévisé. Les Gardiens de la Révolution iranienne ont résolu de retirer plusieurs de leurs officiers de Syrie à la suite d'une série de frappes meurtrières ciblées de l'armée israélienne, selon cinq sources au fait de la situation. Le corps d'élite du régime iranien - officiellement des "conseillers" militaires au service du régime de Damas - s'est déployé sur le territoire syrien il y a dix ans en appui du président Bachar al-Assad dans le conflit armé qui dure depuis 2011. Or, depuis décembre dernier, plus d'une demi-douzaine de ses membres, dont un haut responsable du renseignement iranien, ont été tués dans des attaques israéliennes. (version française Dagmarah Mackos)