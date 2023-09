L'Iran n'a "aucun problème" avec les inspections de l'AIEA, dit Raïssi

NEW YORK (Reuters) - L'Iran n'a aucun problème avec les inspections de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) dans ses sites nucléaires, a déclaré mercredi le président iranien Ebrahim Raïssi. "Nous n'avons aucun problème avec les inspections, seulement avec certains inspecteurs. Ceux qui sont dignes de confiance peuvent continuer à travailler en Iran", a dit Ebrahim Raïssi lors d'une conférence de presse organisée en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Téhéran a décidé d'exclure plusieurs inspecteurs de l'agence onusienne après que la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne (E3) ont annoncé qu'elles maintiendraient les sanctions contre son programme balistique, qui doivent expirer en octobre. "Téhéran a pris cette décision après des déclarations injustes faites par certains membres occidentaux de l'AIEA", a indiqué Ebrahim Raïssi. Le directeur général de l'AIEA, Rafael Grossi, a condamné la semaine dernière la décision "disproportionnée et sans précédent" de l'Iran. Les traités de l'agence onusienne autorisent Téhéran à prendre une telle décision, les pays membres de l'AIEA ayant le droit de s'opposer à la présence d'inspecteurs. (Reportage Parisa Hafezi et Michelle Nichols; version française Camille Raynaud)