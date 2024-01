L'Iran mène des frappes au Pakistan contre les insurgés baloutches

DUBAI (Reuters) - Deux bases appartenant au groupe insurgé Jaish al Adl dans la province pakistanaise du Baloutchistan ont été ciblées mardi par des missiles, a rapporté la presse officielle en Iran, au lendemain de frappes aériennes menées par l'unité d'élite de l'armée iranienne en Irak et en Syrie. Les tensions dans la région sont élevées, alors que les insurgés baloutches ont par le passé préparé des attaques contre les forces de sécurité iraniennes à la frontière entre l'Iran et le Pakistan. "Ces bases ont été frappées et détruites par des missiles ainsi que des drones", a indiqué la presse officielle à Téhéran, sans davantage de précisions. Faisant référence aux attaques en Syrie et au Kurdistan irakien lundi, les Gardiens de la Révolution iranienne ont déclaré plus tôt dans la journée agir pour défendre la souveraineté et la sécurité de l'Iran, assurant avoir notamment ciblé un centre d'espionnage israélien. Les frappes iraniennes alimentent les craintes d'une escalade du conflit au Moyen-Orient dans le sillage des combats dans la bande de Gaza, pilonnée depuis plus de trois mois par Israël, ennemi juré de Téhéran, qui soutient de longue date le Hamas palestinien tout en niant avoir joué un rôle dans l'attaque du 7 octobre dans le sud de l'Etat hébreu. (Rédigé par Parisa Hafezi à Dubai; version française Jean Terzian)