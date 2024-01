L'Iran lance trois satellites simultanément

DUBAI, 28 janvier (Reuters) - L'Iran a envoyé dimanche pour la première fois simultanément trois satellites dans l'espace à l'aide de la fusée Simorgh développée par son ministère de la Défense, ont rapporté les médias officiels iraniens. Un satellite de 32 kg et deux nano-satellites de moins de 10 kg ont été placés à une orbite minimale de 450 km, les deux plus petits engins étant destinés à des essais de fréquences de communication et de technologie de géolocalisation. Le plus grand satellite, baptisé Mahda et développé par l'agence spatiale iranienne, doit permettre de tester la capacité de la fusée Simorgh à emporter plusieurs engins dans l'espace. L'Iran a déjà placé en orbite ce mois-ci un satellite baptisé Sorayya à l'aide d'une fusée conçue par les Gardiens de la révolution, corps d'élite du régime. Ce lancement a suscité l'inquiétude de pays européens craignant que cette technologie ne serve au développement de missiles balistiques à longue portée. L'Iran rejette ces soupçons et revendique un droit légitime au progrès technologique pacifique dans le domaine spatial. (Rédaction de Dubai, version française Bertrand Boucey)