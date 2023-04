L'Iran invite le roi d'Arabie saoudite à Téhéran

L'Iran invite le roi d'Arabie saoudite à Téhéran













Crédit photo © Reuters

DUBAÏ (Reuters) - L'Iran a officiellement invité le roi Salmane d'Arabie saoudite à se rendre à Téhéran, a annoncé lundi un porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, à la suite de l'annonce le mois dernier du rapprochement entre les deux puissances régionales après des années d'hostilité.

Après s'être affrontés pendant des années dans des guerres par procuration comme au Yémen ou en Syrie, l'Iran chiite et l'Arabie saoudite sunnite sont convenus début mars de rétablir leurs relations diplomatiques après les avoir rompues durant sept années. "Le président iranien (Ebrahim Raïssi-NDLR) a envoyé une invitation au roi d'Arabie saoudite en échange de son invitation à venir à Ryad", a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères lors d'une conférence de presse retransmise à la télévision. Selon l'agence de presse semi-officielle iranienne Tasnim, des délégations techniques des deux pays préparent le rétablissement officiel des relations diplomatiques et Téhéran a fait savoir que ces relations reprendraient à partir du 9 mai. (Reportage Elwely Elwelly, version française Matthieu Protard)