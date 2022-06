L'Iran et le Venezuela signent un accord de coopération sur 20 ans

(Reuters) - L'Iran et le Venezuela, deux grands pays producteurs de pétrole visés par de lourdes sanctions américaines, ont signé samedi un accord de coopération courant sur une période de vingt années.

L'accord a été paraphé par les chefs de la diplomatie des deux pays, en présence du président iranien, Ebrahim Raïssi, et de son homologue vénézuélien Nicolas Maduro, lors d'une cérémonie au palais Saadabad, dans le nord de Téhéran, retransmise à la télévision publique iranienne.

Le document prévoit une coopération entre les deux pays dans de nombreux domaines - pétrole, pétrochimie, défense, agriculture, tourisme et culture - ainsi que la réparation de raffineries vénézuéliennes et l'exportation de services techniques et d'ingéniérie.

Nicolas Maduro a également annoncé qu'un vol hebdomadaire reliant Caracas à Téhéran serait inauguré le 18 juillet.

Le président vénézuelien effectue une visite de deux jours à Téhéran, après s'être rendu en Turquie et en Algérie.

(Rédaction de Dubaï, version française Jean-Stéphane Brosse)