L'Iran est revenu sur l'ensemble de ses précédentes concessions, selon un responsable américain

WASHINGTON (Reuters) - Les négociateurs iraniens sont revenus sur l'ensemble des concessions qu'ils avaient déjà faites dans les discussions ouvertes pour relancer l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien, a déclaré samedi un diplomate américain qui s'exprimait sous le sceau de l'anonymat.

Selon ce responsable, la Russie et la Chine ont été totalement prises au dépourvu par la volte-face de la république islamique qui poursuit accélère le développement de son programme nucléaire.

Ajournées en juin dans la foulée de l'élection présidentielle iranienne ayant débouché sur l'arrivée au pouvoir de l'ultra-conservateur Ebrahim Raïssi, les discussions entamées en avril dernier pour ramener les Etats-Unis et l'Iran dans l'accord de 2015 ont repris en début de semaine à Vienne, la capitale autrichienne.

Les puissances occidentales répètent que le temps presse pour relancer le Plan d'action global commun (PAGC, ou JCPOA en anglais) que l'ancien président américain Donald Trump a abandonné en 2018, rétablissant les sanctions américaines contre l'Iran, plongeant dans le désarroi les parties toujours prenantes de l'accord et provoquant la colère de Téhéran, qui s'affranchit depuis lors par étapes des termes du pacte.

