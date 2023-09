L'Iran est prêt à mettre en oeuvre l'accord d'échange de prisonniers conclu avec les Etats-Unis

DUBAI (Reuters) - L'Iran est prêt à mettre en oeuvre l'accord conclu avec les Etats-Unis sous l'égide du Qatar, a déclaré jeudi le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amirabdollahian. L'Iran et les Etats-Unis ont conclu un accord le mois dernier qui doit voir Téhéran libérer cinq prisonniers américains en échange de la libération de détenus iraniens aux Etats-Unis et d'un dégel de fonds iraniens d'un montant de 6 milliards de dollars (5,6 milliards d'euros) bloqués en Corée du Sud. Hossein Amirabdollahian a salué le rôle constructif joué par Doha lors des négociations lors d'un entretien téléphonique avec son homologue qatari, ont rapporté les médias officiels iraniens. Le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, cheikh Mohamed Ben Abdoulrahman al Thani, a déclaré que le transfert des fonds iraniens débloqués vers des banques qataries serait achevé dès la semaine prochaine, ont indiqué les médias iraniens. (Reportage Elwely Elwelly à Dubaï; rédigé par Parisa Hafezi; version française Camille Raynaud, édité par Zhifan Liu)