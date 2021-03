L'Iran enrichit de l'uranium avec une nouvelle machine de pointe, selon l'AIEA

Crédit photo © Reuters

par Francois Murphy

VIENNE (Reuters) - L'Iran a commencé à enrichir de l'uranium sur son site souterrain de Natanz à l'aide d'un deuxième type de centrifugeuse perfectionnée, la IR-4, écrit l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) dans un rapport que Reuters a pu consulter mardi.

Il s'agit d'une violation supplémentaire par Téhéran de l'accord de 2015 sur son programme nucléaire, une démarche qui semble destinée à faire pression sur le président américain Joe Biden alors que l'Iran et les Etats-Unis se trouvent dans une impasse en vue d'un éventuel retour mutuel à la table des négociations.

Les deux camps demandent que l'autre fasse le premier pas dans le but pour saveur le Plan d'action global commun (PAGC, ou JCPoA en anglais), dont l'Iran a commencé à violer les termes en 2019 suite au retrait des Etats-Unis annoncé un an plus tôt par l'ancien président Donald Trump, qui a rétabli les sanctions économiques contre Téhéran.

Plus tôt ce mois-ci, l'AIEA avait déjà rapporté que l'Iran avait commencé à enrichir de l'uranium à Natanz via une troisième cascade de centrifugeuses de point de type IR-2m.

Dans le rapport adressé à ses pays membres daté du 15 mars, l'agence onusienne indique avoir vérifié que l'"Iran a commencé à charger en UF6 (hexafluorure d'uranium) naturel une cascade de 174 centrifugeuses IR-4".

Téhéran a fait savoir qu'il entendait désormais installer une deuxième cascade de centrifugeuses IR-4, est-il écrit dans le document, précisant que les travaux n'avaient pas commencé.

