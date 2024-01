L'Iran effectue des manoeuvres de défense antiaérienne près du Pakistan

L'Iran effectue des manoeuvres de défense antiaérienne près du Pakistan













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - L'Iran a déclaré vendredi avoir effectué avec succès des manoeuvres militaires de défense antiaérienne à l'aide de drones tout le long de son littoral dans le sud du pays, sur fond d'intenses tensions régionales. Le Pakistan a bombardé jeudi en Iran ce qu'il a présenté comme des bases de séparatistes armés en représailles à une action similaire de Téhéran deux jours auparavant en territoire pakistanais. "Les forces iraniennes ont lancé avec succès une nouvelle méthode de défense antiaérienne qui utilise des drones pour intercepter des cibles hostiles", a déclaré un porte-parole de l'armée iranienne cité par le média officiel Press TV. Ces manoeuvres se sont déroulées jeudi et vendredi sur une zone s'étendant de la province du Khouzistan, dans le sud-ouest, à celle du Sistan-et-Baloutchistan, à la frontière du Pakistan dans le sud-est de l'Iran. Après les bombardements réciproques des derniers jours, l'Iran et le Pakistan ont exprimé leur intention d'apaiser la situation. Outre ces tensions avec le Pakistan, l'Iran et les mouvements armés qu'il soutient à travers la région ont attaqué des cibles israéliennes et américaines au Proche-Orient depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza déclenchée par l'attaque du Hamas palestinien dans le sud d'Israël le 7 octobre. L'Iran a aussi mené en début de semaine des frappes en Syrie et en Irak, contre ce qu'il a présenté dans le premier cas comme des sites de l'organisation Etat islamique et dans le second comme un centre d'espionnage israélien. (version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)