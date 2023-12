L'Iran dit avoir exécuté quatre "saboteurs" liés au Mossad israélien

(Reuters) - L'Iran a exécuté vendredi quatre "saboteurs" liés au Mossad, le service de renseignement extérieur israélien, rapporte l'agence de presse du pouvoir judiciaire iranien, Mizan. "Quatre membres d'une équipe de sabotage associée au régime sioniste, qui avaient commis de nombreuses actions contre la sécurité du pays sous la direction d'officiers du Mossad, ont été exécutés ce matin après des procédures légales", a indiqué Mizan. Selon l'agence de presse semi-officielle Tasnim, il s'agit de trois hommes et une femme qui ont été jugés dans l'ouest du pays, avec six autres personnes dont on ne connaît pas le sort. Une autre agence, Irna, a diffusé une vidéo des "aveux" des hommes, dans laquelle ils disent avoir collaboré avec un agent du Mossad basé en Turquie. Selon les médias iraniens, les suspects, arrêtés en mai 2022 après quatre mois de surveillance, étaient chargés d'incendier des véhicules ou des maisons de personnes liées aux services de sécurité et de transmettre au Mossad contre rémunération des photos de sites sensibles. L'Iran a accusé à plusieurs reprises le Mossad d'avoir assassiné des scientifiques liés à son programme nucléaire ou d'avoir organisé des sabotages d'infrastructures nucléaires ou de son complexe militaro-industriel. Israël n'a jamais réagi à ces accusations. (Edité par Clarence Fernandez; version française Camille Raynaud et Tangi Salaün, édité par Kate Entringer)