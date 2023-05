L'Iran dit avoir arrêté un groupe "terroriste" lié à Israël

DUBAÏ (Reuters) - Le ministre iranien du Renseignement a annoncé l'arrestation dans l'ouest de l'Iran d'un groupe "terroriste" lié à Israël, selon l'agence de presse Nour News. "Un groupe terroriste associé au régime sioniste qui est entré dans le pays par les frontières de l'ouest a été arrêté", a déclaré Esmaïl Khatib. La déclaration du ministre survient dans un contexte de fortes tensions entre les deux pays en liant avec le programme nucléaire de Téhéran. (Reportage Rédaction de Dubaï, version française Matthieu Protard)