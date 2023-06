L'Iran dévoile son premier missile balistique hypersonique

DUBAI, 6 juin (Reuters) - L'Iran a présenté mardi ce que les autorités ont décrit comme un premier missile balistique hypersonique de fabrication nationale, a rapporté l'agence de presse officielle Irna, une annonce qui devrait accroître les inquiétudes des pays occidentaux sur les capacités de Téhéran en matière de missiles. Les médias officiels iraniens ont publié des photographies du missile, baptisé Fattah, lors d'une cérémonie à laquelle assistaient le président Ebrahim Raïssi et des commandants des Gardiens de la révolution, le corps d'élite de l'armée iranienne. Les missiles hypersoniques peuvent voler au moins cinq fois plus vite que la vitesse du son et suivre une trajectoire complexe, ce qui les rend plus difficiles à intercepter. L'an dernier, Téhéran a dit avoir construit un missile balistique hypersonique capable d'entrer et de sortir de l'atmosphère. Selon la télévision d'Etat, le missile Fattah "constitue un grand saut générationnel dans le domaine des missiles". "Il peut déjouer les systèmes de défense antimissiles les plus avancés des États-Unis et du régime sioniste, y compris le Dôme de fer d'Israël", a affirmé la télévision d'État iranienne. La vitesse maximale du missile Fattah atteint d'après elle Mach 14, soit 15.000 km/h. Téhéran avait dit vouloir développer davantage son programme de missiles défensifs en dépit de l'opposition des Etats-Unis et des pays européens. Les analystes militaires occidentaux estiment que l'Iran exagère parfois ses capacités en matière de missiles. (Reportage bureau de Dubaï, rédigé par Parisa Hafezi, Blandine Hénault pour la version française, édité par Tangi Salaün)