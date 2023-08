L'Iran dévoile de nouveaux navires équipés de missiles d'une portée de 600 km-Tasnim

DUBAI, 2 août (Reuters) - La marine iranienne a dévoilé des nouveaux navires équipés de missiles d'une portée de 600 kilomètres (km), a rapporté mercredi l'agence semi-officielle Tasnim, dans un contexte de tensions croissantes avec les Etats-Unis dans la région du Golfe. L'annonce a été faite au cours d'un exercice militaire conduit au large de l'île d'Abou-Moussa, l'une des trois îles du Golfe sous contrôle iranien mais revendiquées par les Émirats arabes unis. "Les îles du golfe Persique font partie de l'honneur de l'Iran et nous les défendrons", a déclaré Alireza Tangsiri, commandant de la marine des Gardiens de la révolution, selon des propos rapportés par Tasnim. L'agence de presse n'a donné aucun détail sur les missiles. Le mois dernier, les États-Unis ont envoyé des avions de combat supplémentaires ainsi qu'un navire de guerre au Moyen-Orient, dans le but de surveiller les voies navigables de la région après la saisie ces derniers mois par l'Iran de navires commerciaux. (Rédigé par le bureau de Dubai, Blandine Hénault pour la version française, édité par Nicolas Delame)