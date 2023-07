L'Iran convoque l'ambassadeur de Russie pour un différend avec les Emirats arabes unis

Crédit photo © Reuters

DUBAI (Reuters) - L'Iran a convoqué mercredi l'ambassadeur de Russie en raison d'une déclaration conjointe de cette dernière avec le Conseil de coopération du Golfe (CCG) au sujet de trois îles revendiquées par les Emirats arabes unis (EAU), rapportent les médias officiels iraniens. La Russie et le CCG, qui regroupe les pays arabes du Golfe, ont publié lundi un communiqué commun dans lequel ils apportent leur soutien à une initiative des Emirats pour parvenir à une solution pacifique au sujet de ces trois îles contrôlées par l'Iran, via des négociations bilatérales ou la Cour internationale de Justice. Le ministère iranien des Affaires étrangères, par la voix de son porte-parole Nasser Kanaani, a condamné cette déclaration jugée contraire aux relations amicales qu'entretient l'Iran avec ses voisins, ajoutant que "les trois îles appartiennent depuis toujours à l'Iran". Ces îles, appelées Abu Musa et Grande et Petite Tunb, sont contrôlées par l'Iran depuis 1971, peu avant la création des EAU par sept émirats ayant acquis leur indépendance de la Grande-Bretagne. (Rédaction de Dubaï, version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Stéphane Brosse)