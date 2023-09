L'Iran confirme la détention d'un Suédois travaillant pour l'UE

Crédit photo © Reuters

DUBAÏ, (Reuters) - La justice iranienne a confirmé mardi la détention d'un ressortissant suédois travaillant pour l'Union européenne (UE). L'UE et la Suède ont déclaré la semaine dernière qu'un ressortissant suédois était détenu par l'Iran, le dernier cas connu d'un ressortissant étranger détenu par le régime de Téhéran dans un contexte de tensions politiques avec l'Occident. "Le ressortissant suédois a été emprisonné en accord avec la loi après une enquête préliminaire et les résultats d'une enquête approfondie seront rendus publics dans les prochains jours", a déclaré un porte-parole de la justice iranienne, Masoud Setayeshi. (Rédigé par le bureau de Dubaï; version française Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)