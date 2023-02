L'Iran célèbre le 44e anniversaire de la révolution, le discours du président interrompu par des pirates

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Téhéran a célébré samedi le 44e anniversaire de la Révolution islamique par des rassemblements organisés par le gouvernement à travers le pays, alors que des pirates informatiques ont brièvement interrompu un discours télévisé du président iranien Ebrahim Raïsi sur fond de manifestations antigouvernementales à la suite du décès d'une jeune Kurde en septembre dernier. Ebrahim Raïsi, qui fait face à une importante contestation depuis la mort de Mahsa Amini, une kurde de 22 ans, arrêtée par la police des moeurs le 16 septembre, a appelé les "jeunes trompés" à se repentir pour pouvoir être graciés par le guide suprême iranien. Dans ce cas, a-t-il dit à la foule rassemblée sur la vaste place Azadi de Téhéran : "le peuple iranien les accueillera à bras ouverts". Son discours, prononcé en direct à la télévision, a été interrompu sur internet pendant environ une minute, avec l'apparition à l'écran du logo d'un groupe de pirates antigouvernemental iranien appelé "Edalat Ali (Justice d'Ali)" et un message audio clamant "Mort à la République islamique". Depuis la mort de Mahsa Amini, les manifestations contre l'actuel gouvernement, l'une des plus importantes depuis la révolution de 1979 qui a mis fin à 2.500 ans de monarchie, sont violemment réprimées par les forces de sécurité. Dans le cadre d'une amnistie en vue de l'anniversaire de la révolution iranienne, les autorités ont libéré vendredi le dissident Farhad Meysami, qui avait entamé une grève de la faim, et la chercheuse franco-iranienne Fariba Adelkhah. Le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, a décrété une amnistie concernant un grand nombre de prisonniers, dont certains ont été arrêtés lors des récentes manifestations antigouvernementales. Selon le groupe de défense des droits de l'homme HRANA, 528 manifestants ont été tués depuis le début de la récente répression, dont 71 mineurs. Quelque 70 membres des forces de sécurité gouvernementales ont également perdu la vie, selon HRANA, tandis qu'on estime à 19.763 le nombre de manifestants arrêtés. Les dirigeants iraniens et les médias d'Etat appellent depuis des semaines à une forte participation aux rassemblements de ce samedi, en apparence en signe de solidarité au gouvernement et en réponse aux manifestations en son encontre. Des images diffusées en direct par la télévision publique ont montré des rassemblements dans tout le pays. À Téhéran, des missiles antibalistiques de fabrication iranienne, un drone, un croiseur anti-sous-marin et d'autres équipements militaires ont été exposés dans le cadre des célébrations. (Reportage bureau de Dubai; version française Claude Chendjou)