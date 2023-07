L'Iran a tenté de s'emparer de deux pétroliers dans le golfe d'Oman, selon la marine américaine

DUBAI, 5 juillet (Reuters) - La marine américaine a déclaré mercredi qu'elle était intervenue pour empêcher la marine iranienne de s'emparer de deux pétroliers commerciaux qui traversaient les eaux internationales du golfe d'Oman. "Le navire de la marine iranienne a tiré des coups de feu lors de la deuxième tentative de saisie", a déclaré Timothy Hawkins, porte-parole de la Cinquième flotte de la marine américaine. Chevron a indiqué que l'un des navires dont il assure la gestion, le Richmond Voyager, avait été impliqué dans un incident, précisant qu'il avait eu aucun blessé ni perte de confinement. Selon la société britannique de sécurité maritime Ambrey, le navire se dirigeait des Émirats arabes unis vers Singapour et poursuivait sa route dans les eaux territoriales d'Oman, et a augmenté sa vitesse et changé de cap en réaction à l'incident. Plus tôt dans la journée, l'United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), qui fait partie de la Royal Navy, avait indiqué que des coups de feux avaient été tirés sur un pétrolier, mais n'a pas précisé de quel navire il s'agissait. L'UKTMO avait indiqué que le coup de feu était le résultat d'une "interaction avec des forces maritimes nationales", sans préciser les pays en question. Il avait auparavant qualifié l'incident d'"approche suspecte". Depuis 2019, une série de navires ont été pris pour cibles sur fond de tensions entre l'Iran et les États-Unis. Selon les autorités américaines, l'Iran a, en quelques jours seulement, saisi un pétrolier battant pavillon des Îles Marshall, puis un navire panaméen il y a un peu plus d'un mois. (Reportage Lisa Barrington et Jonathan Saul, rédaction Rami Ayyub; version française Victor Goury-Laffont, édité par Blandine Hénault)