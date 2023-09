L'Iran a lancé avec succès un troisième satellite militaire

27 septembre (Reuters) - Les gardiens de la Révolution iraniens ont lancé avec succès mercredi un troisième satellite militaire, annoncent les médias d'Etat iraniens, citant le ministre des Communications Issa Zarepour. Le satellite d'imagerie Noor 3, transporté par une fusée Qased à trois étages, a été placé en orbite à 450 kilomètres au-dessus de la Terre. Les Etats-Unis craignent que de tels lanceurs puissent être armés de têtes nucléaires, mais Téhéran nie vouloir se doter de telles armes. Les précédents satellites militaires iraniens Noor 1 et Noor 2 ont été lancés en 2020 et 2022. (Elwely Elwelly, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Kate Entringer)