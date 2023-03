L'Iran a "gracié" 22.000 manifestants interpellés

DUBAÏ (Reuters) - Le chef du système judiciaire iranien, Gholamhossein Mohseni Ejei, a annoncé lundi que 22.000 personnes arrêtées au cours de manifestations contre le régime de Téhéran avaient été graciées, selon l'agence de presse iranienne Irna. Le guide suprême de la Révolution iranienne, l'ayatollah Ali Khamenei, a approuvé la grâce de "dizaines de milliers" de détenus, dont nombre de personnes arrêtées lors des récentes manifestations antigouvernementales. "Jusqu'à présent, 82.000 détenus ont été graciés, dont 22.000 personnes ayant participé à des manifestations", a fait savoir Gholamhossein Mohseni Ejei. Il n'a toutefois pas précisé les périodes concernées par les grâces ni dit si les détenus concernés avaient été inculpés ou quand ils avaient été inculpés. L'Iran a été le théâtre d'importantes manifestations antigouvernementales depuis la mort le 16 septembre de Mahsa Amini, une jeune Kurde iranienne de 22 ans, après son arrestation par la police des moeurs pour port non réglementaire du voile islamique. (Reportage Elwely Elwelly, version française Matthieu Protard, édité par Blandine Hénault)