L'Iran a construit un drone à la portée et la durée de vol améliorées, selon les médias iraniens

Crédit photo © Reuters

DUBAI (Reuters) - L'Iran a construit un nouveau drone, nommé Mohajer-10, avec une portée et une durée de vol améliorées et doté d'une capacité de charge plus importante, ont rapporté mardi les médias d'Etat iraniens. Ce nouveau drone a une portée de 2.000 kilomètres et peut voler jusqu'à 24 heures et peut supporter une charge de 300 kilogrammes, soit deux fois plus que son prédécesseur, le Mohajer-6, ont rapporté les médias d'Etat. Les dirigeants américains ont accusé l'Iran de fournir ces Mohajer-6, ainsi que d'autres véhicules aériens sans pilote, à la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine. Des accusations rejetées par Téhéran. (Reportage par bureau de Dubai; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)