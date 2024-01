L'Iran a attaqué des "centres d'espionnage" à Erbil en Irak, selon les médias d'Etat iraniens

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Les gardiens de la Révolution ont dit avoir attaqué avec des missiles balistiques des centres d'espionnage et de rassemblements de "groupes terroristes anti-iraniens" près de la ville d'Erbil (nord) en Irak, ont annoncé lundi des médias d'Etat iraniens. Des explosions ont été entendues dans une zone située à quelque 40 kilomètres d'Erbil dans la région semi-autonome du Kurdistan, ont annoncé trois sources sécuritaires. Deux morts et cinq civils blessés ont été amenés dans un hôpital local après les explosions, selon deux sources médicales. Le trafic aérien a été suspendu à l'aéroport d'Erbil, selon des sources sécuritaires. "Des missiles balistiques ont été utilisés pour détruire des centres d'espionnage et de rassemblements de groupes terroristes anti-iraniens tard ce soir", ont déclaré les gardiens de la Révolution dans un communiqué. L'Iran a mené par le passé des attaques sur le Kurdistan irakien, affirmant que la région héberge des groupes séparatistes iraniens ainsi que des agents de l'ennemi israélien. (Parisa Hafezi à Dubaï et Timour Azhari à Bagdad; version française par Zhifan Liu)