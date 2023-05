L'Irak ne s'attend pas à ce que l'Opep+ baisse sa production en juin

Crédit photo © Reuters

par Aref Mohammed BASSORAH, Irak (Reuters) - L'Irak ne s'attend pas à ce que l'Opep+ décide de nouvelles réductions de la production de pétrole lors de sa prochaine réunion, prévue en juin, a déclaré le ministre irakien du pétrole Hayan Abdel-Ghani. "Il n'y aura aucune nouvelle réduction (de la production) lors de la prochaine réunion(...) et, en ce qui concerne l'Irak, nous ne pouvons réduire davantage", a dit Hayan Abdel-Ghani dans une interview accordée à des médias étrangers. L'Opep+ a décidé fin 2022 de réduire la production de pétrole en raison de l'incertitude pesant sur l'économie mondiale. Les membres de l'Opep+ ont annoncé au début du mois d'avril de nouvelles baisses de production, pour un volume total d'environ 1,2 million de barils par jour (bpj), une décision surprise destinée selon les membres du cartel à maintenir la stabilité du marché pétrolier. Les cours du brut étaient alors remontés, gains qui ont depuis été effacés en raison des craintes d'un ralentissement de l'économie mondiale. La prochaine réunion de l'Opep+ se tiendra les 3 et 4 juin à Vienne, en Autriche. (Reportage Aref Mohammed à Bassorah, rédigé par Timour Azhari; version française Camille Raynaud, édité par Tangi Salaün)