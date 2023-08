L'Irak interdit aux médias d'utiliser le terme "homosexualité"

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le régulateur irakien de la communication a ordonné à tous les médias et réseaux sociaux opérant dans le pays de ne pas utiliser le terme "homosexualité" et de le remplacer par celui de "déviance sexuelle", selon un porte-parole du gouvernement et un document du régulateur. Le document de la Commission irakienne des communications et des médias (CMC) indique que l'utilisation du terme "genre" est également interdite. Il interdit à toutes les sociétés de téléphonie et d'Internet titulaires d'une licence d'utiliser ces termes dans leurs applications mobiles. Un représentant du gouvernement a déclaré par la suite que la décision devait encore être approuvée. L'autorité de régulation "demande aux organisations médiatiques (...) de ne pas utiliser le terme "homosexualité" et d'utiliser le terme correct de "déviance sexuelle"", indique la déclaration en langue arabe. Un porte-parole du gouvernement a déclaré que la sanction pour violation de la règle n'avait pas encore été fixée, mais qu'elle pourrait inclure une amende. L'Iraq ne criminalise pas explicitement les relations sexuelles entre personnes du même sexe, mais des clauses de moralité vaguement définies dans son code pénal ont été utilisées pour cibler les membres de la communauté LGBT. Au cours des deux derniers mois, les principaux partis irakiens ont intensifié leurs critiques à l'égard des droits des LGBT, des drapeaux arc-en-ciel étant fréquemment brûlés lors de manifestations organisées par des factions musulmanes chiites opposées aux récents autodafés de Coran en Suède et au Danemark. Plus de 60 pays criminalisent les relations sexuelles entre personnes du même sexe, selon Our World in Data. (Reportage Timour Azhari en Irak et Omar Abdel-Razek au Caire, version française Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)