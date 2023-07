L'Irak et TotalEnergies signent un contrat de 27 Mds$ pour des projets énergétiques

Crédit photo © Reuters

BAGDAD (Reuters) - L'Irak et TotalEnergies ont signé lundi un contrat longtemps retardé d'un montant de 27 milliards de dollars (24,64 milliards d'euros) pour augmenter la production énergétique du pays autour de quatre projets pétrolier, gazier et d'énergies renouvelables. Le contrat avait été signé en 2021 avec un investissement initial de 10 milliards de dollars (9,13 milliards d'euros) pour 25 ans, mais avait été retardé après des désaccords entre politiciens iraqiens sur les termes de l'accord. Le PDG de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, a signé le contrat avec le ministre irakien du Pétrole, Hayan Abdel-Ghani lors d'une cérémonie à Bagdad, parlant de "jour historique". L'accord s'est conclu en avril quand l'Irak a accepté de prendre une part moindre que demandée initialement à hauteur de 30%, TotalEnergies, prenant 45% des opérations et QatarEnery les 25% restants. TotalEnergies a annoncé le développement d'une centrale solaire pouvant produire 1GW d'électricité pour le réseau régional de Bassora, deuxième ville du pays, invitant le groupe saoudien ACWA Power à se joindre au projet. (Reportage Maher Nazeh ; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)