L'Irak espère une reprise de la production pétrolière au Kurdistan sous 3 jours

L'Irak espère une reprise de la production pétrolière au Kurdistan sous 3 jours













Crédit photo © Reuters

BAGDAD (Reuters) - Le ministre irakien du Pétrole, Hayan Abdel-Ghani, a dit espérer parvenir à un accord avec le gouvernement régional du Kurdistan (GRK) et les compagnies pétrolières étrangères pour reprendre la production pétrolière des champs pétrolifères de la région kurde d'ici trois jours. Hayan Abdel-Ghani a déclaré lors d'une visite dimanche à Erbil, la capitale du Kurdistan semi-autonome, que Bagdad avait conclu un "accord" avec la Turquie concernant la reprise des exportations de pétrole via l'oléoduc Irak-Turquie. La Turquie a interrompu le flot de quelque 450.000 barils par jour (b/j) le 25 mars après un arbitrage de la Chambre de commerce internationale (ICC), qui a ordonné à Ankara de verser à Bagdad des dommages et intérêts d'environ 1,5 milliard de dollars pour les exportations non autorisées du GRK entre 2014 et 2018. Une délégation menée par Hayan Abdel-Ghani a entamé dimanche des discussions avec les responsables kurdes concernés. "Le but de cette réunion est de résoudre toutes les questions afin de faciliter la reprise de la production et des exportations pétrolières", a déclaré le ministre à Erbil. "La première étape consiste à se mettre d'accord avec la région et les entreprises sur l'ajustement de leurs contrats existants pour les rendre conformes à la Constitution irakienne. Nous pourrions parvenir à un accord en trois jours." (Rédigé par Ahmed Rasheed à Bagdad, version française Tangi Salaün)