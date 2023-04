L'Irak accepte une participation de 30% dans un projet de TotalEnergies à 27 milliards de dollars

par Ahmed Rasheed et Maha El Dahan BAGDAD (Reuters) - L'Irak et TotalEnergies se sont mis d'accord sur une participation de 30% de Bagdad dans un projet d'investissement de 27 milliards de dollars (24,7 milliards d'euros) du groupe pétrolier dans le pays, ont déclaré deux sources à Reuters mardi. TotalEnergies et l'Irak ont signé en septembre 2021 un projet d'investissement, portant sur quatre projets dans le gaz naturel, l'énergie solaire et le retraitement de l'eau de mer dans la région de Bassorah, qui est resté longtemps au point mort en raison de différends sur les conditions du contrat. L'Irak souhaitait une participation de 40% dans le projet, un obstacle à la conclusion d'un accord, TotalEnergies souhaitant une participation majoritaire. L'accord qui ramène cette participation à 30% a été conclu à l'issue de réunions tenues à Bagdad au cours des derniers jours, a indiqué une source industrielle. "L'accord devrait être activé dans les jours qui viennent", a déclaré un haut responsable du ministère irakien du Pétrole. TotalEnergies n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Des sources ont déclaré en janvier à Reuters que QatarEnergy cherchait également à acquérir une participation d'environ 30% dans le projet. (Reportage Ahmed Rasheed, Maha El Dahan et America Hernandez ; Version française Kate Entringer, édité par Jean-Stéphane Brosse)