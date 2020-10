L'IPO d'Ant Group à Hong Kong sera bouclée dès mercredi

Crédit photo © Reuters

HONG KONG (Reuters) - Ant Group va clôturer plus tôt que prévu le carnet d'ordres auprès des investisseurs institutionnels pour sa cotation à la Bourse de Hong Kong en raison d'une forte demande, ont indiqué plusieurs sources proches du dossier.

Le spécialiste chinois du paiement en ligne prévoit une entrée en Bourse simultanée à Hong Kong et Shanghai qui pourrait lui permettre de lever un peu plus de 29 milliards d'euros, ce qui en ferait l'introduction la plus importante jamais bouclée dans le monde par son montant.

Le carnet d'ordres pour la cotation à Hong Kong devait initialement être clos jeudi mais la date a été avancée à mercredi 17h00 dans chaque région, ont indiqué trois sources.

L'offre de titres a été sursouscrite à peine une heure après son ouverture lundi, selon deux sources, soulignant l'engouement entourant l'introduction en Bourse du géant de la tech chinois.

Ant Group, filiale d'Alibaba n'a pas souhaité faire de commentaires.

La première cotation à Hong Kong comme à Shanghai est prévue le 5 novembre.

