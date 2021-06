L'investissement dans l'énergie n'est pas à la hauteur des objectifs climatiques, dit l'AIE

Crédit photo © Reuters

par Noah Browning

LONDRES (Reuters) - Les investissements dans le secteur de l'énergie devraient progresser de près 10% en 2021 alors que le monde se remet peu à peu de la pandémie de COVID-19 mais ils seront loin de permettre d'atteindre les objectifs climatiques, a déclaré mercredi l'Agence internationale de l'énergie (AIE).

Sur les 1.900 milliards de dollars (1.560 milliards d'euros) d'investissements prévus, une plus grande proportion que jamais devrait être redirigée vers l'électricité, avec plus de 820 milliards de dollars déjà provisionnés. Pour la sixième année consécutive, les investissements dans l'électricité devraient dépasser ceux dans le pétrole et le gaz.

"Le rebond des investissements énergétiques est un signe favorable, et je suis réconforté d'en voir davantage être dirigés vers les énergies renouvelables", a déclaré le directeur éxécutif de l'AIE, Fatih Birol.

"Mais de bien plus importantes ressources doivent être mobilisées et orientées vers les technologies énergétiques propres pour mettre la planète sur la bonne voie pour atteindre l'objectif de zéro émission nette d'ici 2050", a-t-il ajouté, soulignant que pour ce faire les investissements énergétiques devront tripler d'ici 2030.

L'AIE a lancé le mois dernier une recommandation qui a secoué l'industrie énergétique, en appelant les investisseurs à ne plus financer de nouveaux projets d'approvisionnement en pétrole, en gaz et en charbon, ce afin de respecter les engagements climatiques.

