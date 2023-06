L'intersyndicale "ne tourne pas la page"

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - L'intersyndicale n'a pas réussi à faire reculer le gouvernement sur la réforme des retraites en France mais "ne tourne pas la page" et va rester unie pour dégager des revendications communes sur les salaires et d'autres thèmes liés au travail, indique un communiqué publié jeudi à l'issue d'une réunion des huit organisations impliquées. "Nous continuerons à contester cette réforme des retraites et à nous battre pour la justice sociale", ajoutent les huit syndicats (CGT, CFDT, FO, CFTC, CFE-CGC, UNSA, Solidaires et FSU), réunis une semaine après le blocage au Parlement d'une proposition de loi visant à abroger la mesure de relèvement à 64 ans de l'âge légal de départ à la retraite. "L’intersyndicale que nous avons construite depuis juillet 2022 est une force (qui) saura se mobiliser dans les mois qui viennent pour revendiquer le progrès social et pour affronter les politiques de régression sociale au niveau national, y compris dans le cadre d’une manifestation européenne. (Elle) continuera de se réunir, dès la rentrée", peut-on lire dans ce texte commun. Prenant acte de son échec à faire reculer le gouvernement, l'intersyndicale estime toutefois que "l"exécutif sort considérablement affaibli de ce conflit, méprisant la démocratie sociale et les travailleurs". "La future négociation sur les retraites complémentaires Agirc Arrco prévue à l’automne, tout comme celle de l’assurance chômage, seront des enjeux très importants dans lesquelles nos organisations pèseront de tout leur poids", assure-t-elle. (rédigé par Jean-Stéphane Brosse)