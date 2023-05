L'intersyndicale appelle à une nouvelle mobilisation le 6 juin

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - L'intersyndicale a appelé mardi à manifester de nouveau en France le mardi 6 juin contre la réforme des retraites, deux jours avant la discussion à l'Assemblée nationale d'une proposition de loi visant à abroger le texte contesté dans la rue depuis le début de l'année. Au lendemain d'une fête du Travail qui a mobilisé quelque 800.000 manifestants selon les autorités, les dirigeants de l'intersyndicale (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, FSU, UNSA, Solidaires, Unef, la Voix lycéenne, FAGE, FIDL, MNL) se sont réunis en visioconférence pour faire le point sur la suite de la contestation. Dans un communiqué intitulé "toujours unis, nombreux et déterminés pour le retrait et pour le progrès social", l'intersyndicale "appelle à multiplier les initiatives avec notamment une nouvelle journée d'action commune, de grèves et de manifestations le 6 juin prochain permettant à l'ensemble des salariés de se faire entendre des parlementaires". Cette journée intervient à l'approche de l'examen, le 8 juin à l'Assemblée nationale, d'une proposition de loi du groupe de députés LIOT (Libertés, indépendants, outre-mer et territoires) visant à abroger la réforme qui repousse de 62 à 64 ans l'âge légal de départ à la retraite. La secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, a jugé lundi sur BFMTV que les députés avaient "la sortie du conflit entre les mains". Le gouvernement, qui mise sur un essoufflement de la contestation, est conscient que l'adversité demeure. "Il y a forcément un risque parce que nous sommes dans une majorité relative", a dit le ministre du Travail, Olivier Dussopt, sur LCI. INVITATIONS DE MATIGNON Validée en grande partie par le Conseil constitutionnel le 14 avril, la loi doit entrer en vigueur en septembre. Les "sages" doivent se prononcer mercredi au sujet d'une deuxième demande de référendum d'initiative partagée (RIP) visant à annuler la réforme, après le rejet d'une première requête. Pour ce qui est des discussions avec l'exécutif, Matignon a fait savoir que des invitations seraient envoyées aux syndicats "d'ici la fin de la semaine." Dans son communiqué, l'intersyndicale évoque le cycle de concertations souhaité par le gouvernement. Tout en réitérant "leur refus de la réforme des retraites", les organisations syndicales "travailleront à des propositions intersyndicales communes mettant à contribution les employeurs, pour que les préoccupations des salarié.e.s soient enfin prises en compte en matière de salaires, de conditions de travail, de santé au travail, de démocratie sociale, d'égalité F/H et d'environnement, notamment", peut-on lire. "La défiance est profonde et le dialogue ne pourra être rétabli que si le gouvernement prouve sa volonté de prendre enfin en compte les propositions des organisations syndicales", conclut l'intersyndicale. Le leader de la CFDT, Laurent Berger, avait annoncé dès dimanche que son syndicat était disposé à "discuter" avec la Première ministre, Elisabeth Borne. Parmi les sujets que le gouvernement souhaite mettre sur la table figurent la réforme de France Travail, appelée à remplacer Pôle emploi, l'évolution du Revenu de solidarité active(RSA), la réforme des lycées professionnels, l'emploi des seniors et les conditions de travail. (Rédigé par Elizabeth Pineau et Kate Entringer, édité par Jean-Stéphane Brosse)