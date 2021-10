L'intérêt retrouvé pour les actions se confirme

par Marc Angrand

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue dans le vert et les Bourses européennes progressent à mi-séance vendredi, les investisseurs ayant retrouvé de l'appétit pour les actifs à risque après le début réussi des publications de résultats aux Etats-Unis et des indicateurs économiques jugés rassurants.

Les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais signalent une ouverture en hausse de 0,42% pour le Dow Jones, de 0,32% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,26% pour le Nasdaq.

Le S&P 500 enregistré jeudi sa plus forte progression en pourcentage sur une séance depuis début mars (+1,69%) après une série de résultats meilleurs qu'attendu, le reflux des inscriptions hebdomadaires au chômage au plus bas depuis 19 mois et le ralentissement des prix à la production.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,34% à 6.708,12 points vers 11h00 GMT après un pic à 6.727,73, son meilleur niveau depuis le 7 septembre. À Londres, le FTSE 100 prend 0,26% et à Francfort, le Dax avance de 0,23%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,33%, le FTSEurofirst 300 de 0,36% et le Stoxx 600 de 0,28%, au plus haut depuis le 23 septembre.

Ce dernier affiche pour l'instant une progression de 2,17% sur l'ensemble de la semaine et sauf retournement de tendance, il devrait donc enregistrer sa meilleure performance hebdomadaire depuis la mi-mars.

Les investisseurs laissent pour l'instant de côté les craintes liées à l'inflation et aux politiques monétaires pour privilégier l'amélioration marquée des résultats des sociétés cotées et les signaux jugés rassurants sur la conjoncture économique aux Etats-Unis.

La ratification par le président américain, Joe Biden, de la loi relevant le plafond de la dette américaine contribue aussi à l'amélioration du sentiment général.

La séance à venir sera animée entre autres par les chiffres des ventes au détail aux Etats-Unis en septembre, à 12h30 GMT, et l'indice de confiance du consommateur américain de l'université du Michigan à 14h00 GMT.

VALEURS EN EUROPE

En Europe, la hausse profite à la grande majorité des secteurs, à commencer par celui des banques après les résultats meilleurs qu'attendu publiés es derniers jours par plusieurs grands noms américains. L'indice Stoxx du compartiment progresse de 1,49% et à Paris, Société générale (+2,47%), BNP Paribas (+2,01%) et Crédit agricole (+1,84%) figurent dans le peloton de tête du CAC 40.

La vedette du jour sur le marché parisien reste OVHcloud, dont l'action se traite 7,03% au-dessus de son prix d'introduction pour sa première séance de cotation.

A la baisse, Pearson chute de 12,02% après avoir expliqué que l'impact de l'épidémie de COVID-19 sur les inscriptions universitaires aux Etats-Unis avait contribué à la baisse de 9% du chiffre d'affaires sur ce marché sur les neuf premiers mois de l'année.

TAUX Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans est reparti à la hausse après trois séances de repli, pour remonter à 1,5458%, soit un gain de plus de deux points de base.

Sur les marchés obligataires européens, le dix ans allemand reprend un peu moins d'un point à -0,17% après en avoir perdu plus de cinq jeudi et le français remonte à 0,17%, mais tous deux restent sous les plus hauts de cinq mois touchés en début de semaine sur fond de craintes de "stagflation".

CHANGES

Le dollar est pratiquement inchangé face aux autres grandes devises (-0,05%) mais se dirige vers sa première baisse hebdomadaire depuis le début du mois de septembre.

L'euro remonte autour de 1,1610 dollar et le yen réduit un peu ses pertes après être tombé en début de journée à son plus bas niveau depuis trois ans face au billet vert.

Du côté des cryptomonnaies, le bitcoin prend encore plus de 3% après avoir brièvement atteint 60.000 dollars pour la première fois depuis avril.

PÉTROLE

Le marché pétrolier reste orienté à la hausse, toujours soutenu par des fondamentaux favorables entre tension sur l'offre et croissance de la demande.

Le Brent gagne 0,85% à 84,71 dollars le baril après un plus haut de trois ans à 85,1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,8% à 81,96 dollars après un pic à 82,3, au plus haut depuis 2014.

L'un et l'autre devraient gagner plus de 3% sur la semaine.

(Reportage Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)