L'Inter passe en force en demi-finales

par Mael Chrétien (iDalgo) Malgré un match nul (3-3, 2-0 à l'aller) , l'Inter Milan s'est qualifié face au Benfica Lisbonne et a validé son ticket pour les demi-finales de la Ligue des champions. A défaut de gagner en championnat, l'Inter a plus de réussite en Coupe d'Europe. 3 buteurs différents ont permis la qualification. D'abord Nicolo Barella d'une belle frappe du pied gauche (14'), ensuite Lautaro Martinez (65'), puis Joaquin Correa d'un exploit individuel seulement deux minutes après son entrée en jeu (78'). De l'autre côté, les Lisboètes ont bataillé jusqu'à la dernière seconde en marquant deux buts en fin de match (86' et 90+5'). Cependant cela n'a pas suffit à renverser un Inter très efficace. C'est la première fois que les Nerazzurris atteignent le dernier carré depuis leur victoire dans la compétition en 2010, et pour ces retrouvailles, on aura le droit à un derby de la Madonnina puisqu'en face, l'AC Milan s'est défait de Naples.