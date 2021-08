L'Inter et Sassuolo déroulent

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Pluie de but en Italie ce soir lors de la première journée de Serie A. L'Inter Milan s'est imposé facilement 4 buts à 0 à domicile face au Genoa. Skriniar et Calhanoglu ont creusé rapidement l'écart en première période (6' et 14'). Puis en fin de match, les locaux ont alourdi la marque par Arturo Vidal (74') et la nouvelle recrue Edin Dzeko (87') conclut en fin de rencontre. L'Inter Milan est provisoirement en tête du championnat.

Dans l'autre match, Sassuolo s'est imposé sur la pelouse du Hellas Verone en ouverture du championnat. Les visiteurs ont d'abord mené 2 buts à 0. Raspadori a ouvert le score (32') puis Djuricic a permis aux hommes d'Alessio Dionisi de prendre le large. Les locaux ont ensuite réduit le score grâce à Zaccagni sur pénalty (71'). Traoré a ensuite aggravé le score (77') pour les visiteurs avant la réduction du score de Zaccagni auteur d'un doublé (90'). Sassuolo prend donc la deuxième place du classement.