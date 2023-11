L'institut français de Gaza visé par une frappe israélienne

PARIS, 3 novembre (Reuters) - L'institut français de Gaza a été visé par une frappe israélienne, a déclaré vendredi le ministère des Affaires étrangères, ajoutant qu'aucun employé ni ressortissant français ne s'y trouvait lors de l'attaque. "Nous avons été informés par les autorités israéliennes que l'Institut français de Gaza avait été visé par une frappe israélienne", indique le ministère dans un communiqué. "Aucun agent de l'Institut, ni aucun ressortissant français ne se trouvait dans l'enceinte de l'Institut", a ajouté le Quai d'Orsay qui précise avoir demandé aux autorités israéliennes de "communiquer sans délai" les raisons ayant motivé cette frappe. (Rédigé par Kate Entringer, édité par Zhifan Liu)