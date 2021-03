L'inflation US s'est accélérée en février à 1,7% sur un an

WASHINGTON (Reuters) - L'inflation aux Etats-Unis s'est accélérée en février, conformément aux attentes, pour atteindre son plus haut niveau depuis un an, même si les tensions inflationnistes sous-jacentes restent contenues par l'impact de la crise du coronavirus sur les prix des services, montrent les statistiques publiées mercredi par le département du Travail.

L'indice des prix à la consommation (CPI) a augmenté de 0,4% par rapport à janvier et de 1,7% sur un an, sa plus forte progression depuis février 2020, des chiffres conformes au consensus Reuters.

En janvier, il avait progressé de 0,3% sur un mois et de 1,4% sur un an.

L'indice de base ("core CPI"), qui exclut les catégories volatiles de l'énergie et des produits alimentaires, affiche une hausse de 0,1% seulement d'un mois sur l'autre et de 1,3% par rapport à février 2020.

(version française Nicolas Delame)