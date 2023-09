L'inflation se maintient à 4,9% en septembre, malgré le rebond de l'énergie

PARIS (Reuters) - L'inflation sur un an est restée stable en septembre en France, l'accélération des prix de l'énergie ayant été contrebalancée par le ralentissement de la hausse de ceux de l'alimentation, des services et des produits manufacturés, selon les données préliminaires publiées vendredi par l'Insee. L'indice des prix à la consommation (IPC) ressort à 4,9% en première estimation sur les douze mois à fin septembre, comme fin août, alors que les analystes interrogés par Reuters tablaient sur une accélération à 5,1%. Sur un mois, les prix à la consommation se replieraient de 0,5%, après une hausse de 1% en août. L'indice des prix à la consommation harmonisé selon les normes européennes IPCH, qui permet les comparaisons avec les autres pays de la zone euro, ressort quant à lui en hausse de 5,6% sur un an à fin septembre contre 5,7% à fin août. Les économistes tablaient sur 5,9%. Sur un mois, l'indice IPCH baisserait de 0,6% après +1,1% le mois précédent, estime l'Insee. Le rebond des cours du pétrole durant l'été a fait craindre que la tendance à la baisse de l'inflation globale ne soit interrompue. En septembre, les prix de l'énergie ont grimpé de 11,5% en France après une hausse de 6,8% en août mais l'inflation dans l'alimentaire a dans le même temps ralenti, notamment dans les produits frais. Selon l'Insee, les prix alimentaires ont augmenté de 9,6% ce mois-ci en France après une progression de 11,2% en août. "L'inflation devrait reprendre sa tendance baissière à l'automne du fait de tendances lourdes qui s'observent actuellement, comme la baisse des prix de production (sortie d'usine). Le rythme de cette baisse sera cependant ralenti par l'augmentation du prix du pétrole", observe Sylvain Bersinger, chef économiste chez Asterès. En Allemagne, les prix à la consommation ont décéléré de façon plus marquée que prévu en septembre, à 4,3% sur un an, tandis qu'en Espagne, l'inflation a accéléré à 3,5% sous l'effet de la flambée des prix de l'énergie. Les chiffres d'inflation de la zone euro pour ce mois-ci sont attendus à 09h00 GMT. Les économistes interrogés par Reuters tablent sur un ralentissement à 4,5% sur un an après 5,2% en août. (Rédigé par Corentin Chappron et Blandine Hénault, édité par Jean-Stéphane Brosse)