"L'inflation poursuit sa baisse prononcée" dit le vice-président de la Fed, Philip Jefferson

Crédit photo © Reuters

par Howard Schneider WASHINGTON (Reuters) - Le vice-président de la Réserve fédérale, Philip Jefferson, a déclaré jeudi qu'il restait "prudemment optimiste" quant aux progrès réalisés pour ramener l'inflation à sa cible, mais il n'a pas donné d'indications sur la date à partir de laquelle les baisses de taux pourraient commencer. Dans des commentaires destinés à l'Institut Peterson pour l'économie internationale, Philip Jefferson précise que des estimations des équipes de la Fed montrent que l'inflation PCE avait augmenté de 2,4% sur un an en janvier, l'indicateur sous-jacent ayant augmenté de 2,8%. L'indicateur sera publié la semaine prochaine, mais Philip Jefferson a déclaré que les estimations de la Fed suggéraient que la baisse "prononcée" de l'inflation se poursuivait et que la banque centrale devrait pouvoir baisser ses taux dans le courant de l'année. A lire aussi... "Je reste prudemment optimiste quant à nos progrès en matière d'inflation", souligne Philip Jefferson. "Si l'économie évolue globalement comme prévu, il sera probablement opportun de commencer à assouplir notre politique plus tard dans l'année". Parmi les risques sur le scénario de base de la banque centrale, Philip Jefferson a évoqué la possibilité que de fortes dépenses de consommation "fassent stagner l'inflation", qu'un affaiblissement des marchés du travail justifie des réductions de taux plus rapides, ou que des chocs extérieurs fassent grimper les prix. (Reportage Howard Schneider, version française Corentin Chappron, édité par Sophie Louet)