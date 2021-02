L'inflation n'atteindra probablement pas l'objectif de la Fed en 2022, dit Rosengren

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - L'inflation ne devrait pas atteindre l'objectif moyen de 2% visée par la Réserve fédérale au moins jusqu'à fin 2022, a déclaré mercredi Eric Rosengren, le président de la Fed de Boston, la Fed ne s'inquiétant guère d'une remontée rapide des prix liée à une diminution de la virulence de la pandémie.

Dans les prochains mois, "nous allons assister à une certaine reprise de l'inflation", a déclaré Eric Rosengren lors d'un symposium en ligne organisé par l'Université du New Hampshire.

"Les prix alimentaires et de l'énergie pourraient augmenter car certains secteurs de l'économie sont confrontés à des pénuries. Mais ce que nous voulons vraiment pour l'inflation, c'est que son taux se maintienne à un niveau soutenu de 2%. Je ne pense pas que nous verrons cela cette année. Je serais surpris que nous le voyions avant la fin de l'année prochaine", a-t-il ajouté.

Les commentaires d'Eric Rosengren confirment la volonté de la Fed de maintenir des conditions financières accommodantes jusqu'à ce que le marché de l'emploi américain s'améliore et que l'inflation annuelle atteigne l'objectif visé.

En attendant, avec la perspective d'une relance budgétaire massive aux Etats-Unis sous l'administration Biden, les investisseurs restent préoccupés par un éventuel retour de l'inflation et cela se manifeste avec le niveau élevé des rendements des emprunts d'Etat, celui du dix ans américain ayant atteint mercredi son plus haut niveau en un an, à 1,333%.

