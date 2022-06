L'inflation freine brutalement l'activité en zone euro

(Reuters) - La croissance de l'activité économique dans la zone euro a nettement ralenti en juin, les consommateurs différant leurs achats et réduisant leurs dépenses de loisirs face à l'envolée des prix, montrent les premiers résultats de l'enquête de S&P Global.

L'indice PMI "flash" composite, considéré comme un bon baromètre de l'évolution globale de l'activité économique, est en baisse à 51,9 après 54,8 en mai alors que le consensus Reuters tablait sur une baisse minime, à 54,0. Il tombe ainsi à son plus bas niveau depuis février 2021.

"La croissance économique de la zone euro montre des signes d'affaiblissement et l'effet porteur de la demande différée liée à la pandémie est déjà en train de se dissiper, occulté par le choc du coût de la vie et la dégradation de la confiance des entreprises et des consommateur", résume Chris Williamson, chef économiste de S&P Global.

La composante des nouveaux contrats de l'indice composite est au plus bas depuis 16 mois à 50,0, ce qui traduit une stagnation.

Le PMI "flash" des services a chuté à 52,8 après 56,1, au plus bas depuis avril 2021 et celui de l'industrie manufacturière à 52,0, un plus bas de près de deux ans, après 54,6. Le consensus les donnait respectivement à 55,5 et 53,9.

(Reportage Jonathan Cable, version française Marc Angrand, édité par Kate Entringer)