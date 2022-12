L'inflation en zone euro révisée à 10,1% en novembre

PARIS (Reuters) - L'inflation dans la zone euro a été légèrement plus forte en novembre qu'estimé initialement, montrent les chiffres définitifs publiés vendredi par Eurostat.

L'indice des prix à la consommation calculé aux normes européennes (IPCH) affiche une hausse de 10,1% en rythme annuel le mois dernier, contre +10,0% en première estimation et +10,6% en octobre. Les économistes et analystes interrogés par Reuters s'attendaient à une confirmation de l'estimation "flash".

Par rapport à octobre, il ressort en baisse de 0,1%.

Eurostat précise que l'inflation la moins élevée a été observée en Espagne (+6,7%) et en France (+7,1%) et la plus marquée en Hongrie (+23,1%).

Dans son communiqué, Eurostat indique que l'évolution des prix de l'énergie a été le plus important contributeur à la hausse globale de l'indice, à hauteur de 3,82 points de pourcentage, celle des prix de l'alimentation, des boissons et du tabac à hauteur de 2,84 points et celle des prix des services de 1,76 point.

Tableau

(Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)