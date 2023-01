L'inflation en zone euro en décembre confirmée à 9,2%

PARIS, 18 janvier (Reuters) - L'inflation dans la zone euro a décéléré en décembre pour atteindre 9,2% en rythme annuel, son plus bas niveau depuis août, avec le recul continu des prix de l'énergie, confirment mercredi les chiffres définitifs publiés par Eurostat.

Par rapport à novembre, l'indice des prix calculé aux normes européennes (IPCH) ressort en baisse de 0,4%, précise l'institut européen des statistiques.

Eurostat indique que l'évolution des prix de l'énergie n'est plus le premier contributeur de la hausse globale de l'indice, à hauteur de 2,79 points de pourcentage, mais qu'il s'agit désormais des prix de l'alimentation, de l'alcool et du tabac, à hauteur de 2,88 points.

Par rapport à décembre 2021, les prix de l'énergie dans les 19 pays ayant alors adopté la monnaie unique affichent un bond de 25,5%, après +24,9% le mois précédent, et ceux de l'alimentation, de l'alcool et du tabac une augmentation de 13,8%, après +13,6%.

Le taux d'inflation hors énergie et produits alimentaires non transformés, le plus surveillé par la Banque centrale européenne (BCE), atteint 6,9% sur un an après 6,6% un moins plus tôt.

Une mesure plus étroite encore, qui exclut en plus l'alcool et le tabac, est en hausse de 5,2% après 5,0%.

Ces chiffres viennent confirment ceux publiés en première estimation le 6 janvier.

Tableau (Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)