L'inflation en zone euro a probablement atteint un pic en novembre, selon Schnabel (BCE)

BERLIN (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) estime que l'inflation a atteint un pic en novembre, ce qui signifie qu'il serait prématuré de relever ses taux car la hausse des prix devrait progressivement refluer l'année prochaine, a déclaré lundi Isabel Schnabel, l'un de membres du conseil des gouverneurs de l'institution.

L'inflation devrait revenir à 2% l'année prochaine, a-t-elle déclaré à la chaîne de télévision ZDF, lorsque les goulets d'étranglement sur l'offre et la croissance des prix de l'énergie se stabiliseront. Les prix actuellement élevés reflètent à la fois les tensions sur l'offre et un effet de base résultant de la baisse des prix l'an dernier, au plus fort de la pandémie de COVID-19.

"La plupart des prévisions tablent en fait sur une inflation inférieure à 2%, de sorte qu'il n'y a vraiment aucun signe de dérapage des prix", a déclaré Isabel Schnabel.

"Si nous pensions que l'inflation allait s'installer durablement au-dessus de 2%, nous réagirions certainement. Cependant, pour l'instant, nous ne voyons aucune indication en ce sens", a-t-elle ajouté.

