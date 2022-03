L'inflation en Allemagne pourrait dépasser 7% en mars

BERLIN, 30 mars (Reuters) - L'inflation en Allemagne devrait être supérieure à 7% sur un an en mars, suggèrent les statistiques publiées mercredi par plusieurs Länder, qui dépassent les attentes des économistes concernant les chiffres nationaux attendus dans la journée.

Les Länder de Bavière, de Rhénanie du Nord-Westphalie, de Saxe, du Brandebourg et de Hesse ont tous fait état d'une hausse des prix à la consommation située entre 7% et 8% sur un an, la moyenne donnant 7,54%.

Le consensus Reuters pour l'ensemble de l'Allemagne table sur une hausse de 6,3% de l'indice national des prix par rapport à mars 2021. L'indice calculé aux normes européennes IPCH est quant à lui attendu en hausse de 6,7% sur un an, après +5,5% en février. La première estimation de l'inflation nationale est attendue à 12h00 GMT.

"L'attaque de la Russie en Ukraine ne tire pas seulement à la hausse les prix de l'énergie mais aussi ceux de nombreuses matières premières agricoles", explique Timo Wollmershäuser, directeur de la prévision de l'institut d'études économiques Ifo. "Cela rend probable un taux d'inflation bien supérieur à 5% cette année."

Les "sages", les économistes chargés de conseiller le gouvernement fédéral, ont annoncé mercredi prévoir désormais une inflation de 6,1% cette année puis un ralentissement à 3,4% l'an prochain.

(version française Marc Angrand)