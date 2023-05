L'inflation de base au plus haut depuis 1992 au Royaume-Uni

LONDRES (Reuters) - La hausse des prix à la consommation au Royaume-Uni a ralenti moins que prévu en avril et l'inflation de base s'est accélérée pour atteindre son plus haut niveau depuis 31 ans, ce qui pourrait conduire la Banque d'Angleterre à relever davantage son taux directeur dans un mois. L'indice des prix s'est établi en hausse de 8,7% sur un an en avril, après une progression de 10,1% en mars, montrent les données publiées mercredi par l'Office national de la statistique. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une décélération plus marquée, à 8,2%. L'inflation de base, qui exclut les prix de l'énergie, des produits alimentaires, de l'alcool et du tabac, a atteint 6,8% sur un an le mois dernier - son plus haut niveau depuis mars 1992 - contre 6,2% en mars et attendu par le consensus Reuters. "L'inflation s'avérant plus forte qu'attendu par la Banque d'Angleterre, il semble désormais presque certain que celle-ci augmentera son taux d'intérêt d'un quart de point le 22 juin et et peut-être aussi dans les mois qui suivront", a déclaré Paul Dales, chef économiste chez Capital Economics. Selon les contrats à terme sur les taux, les investisseurs évaluent à 100% la probabilité d'une nouvelle hausse de taux de 25 points de base le mois prochain, contre 83% mardi. La BoE redoute que la hausse des prix, qui impacte le pouvoir d'achat des ménages, entraîne davantage de revendications salariales et une modification des stratégies de tarification des entreprises. Le taux annuel d'inflation des prix des produits alimentaires et des boissons, qui a atteint en mars un plus haut depuis 1977, n'a diminué que légèrement en avril, passant de 19,2% à 19,1%. La croissance des prix dans le secteur des services, également surveillée de près par la BoE pour évaluer la persistance de l'inflation, a atteint un pic depuis 1992. "Bien que l'inflation désormais à un seul chiffre soit un élément positif, les prix des denrées alimentaires continuent d'augmenter trop rapidement", a déclaré le ministre des Finances, Jeremy Hunt, dans un communiqué. "Nous devons nous en tenir résolument au plan de réduction de l'inflation". (Andy Bruce, version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer et Blandine Hénault)