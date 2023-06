L'inflation britannique montre des signes de persistance-Bailey (BoE)

Crédit photo © Reuters

SINTRA, Portugal (Reuters) - Le gouverneur de la Banque d'Angleterre (BoE), Andrew Bailey, a déclaré que la hausse des taux d'intérêt d'un demi-point décidée la semaine dernière reflétaient la résistance de l'économie britannique et la persistance de l'inflation, fidèle au message de la banque centrale qui a porté son taux directeur à 5%. "Les données cumulées - en particulier sur le marché du travail et sur l'inflation, qui ont montré des signes clairs de persistance - nous ont amenés à conclure que nous devions faire un geste fort", a déclaré Andrew Bailey lors d'un forum de la Banque centrale européenne à Sintra, au Portugal. Andrew Bailey a ajouté qu'à son avis, la hausse surprise de 50 points de base décidée par la BoE était préférable à deux hausses consécutives de 25 points. (Balazs Koranyi et Francesco Canepa; rédigé par David Milliken; version française Corentin Chappron, édité par Laaetita Volga)