L'inflation au plus haut depuis 10 ans, à 3,0% sur un an

FRANCFORT (Reuters) - L'inflation dans la zone euro s'est encore accélérée en août pour atteindre son niveau le plus élevé en dix ans, montre mardi la première estimation publiée par Eurostat.

Les prix à la consommation dans les 19 pays ayant adopté la monnaie unique ont augmenté de 3,0% par rapport à août 2020, après +2,2% en juillet, alors que le consensus Reuters prévoyait une hausse de 2,7%.

La hausse des prix de l'énergie est estimée à 15,4% en rythme annuel après une hausse de 14,3% le mois précédent, précise Eurostat. Ceux des biens industriels hors énergie ont augmenté de 2,7% sur un an, ceux de l'alimentation, de l'alcool et du tabac de 2,0%.

L'inflation sous-jacente, c'est à dire hors énergie et alimentation, surveillée de près par la Banque centrale européenne (BCE), affiche une hausse en août de 1,6% contre 0,9% en juillet. Et une mesure encore plus étroite qui exclut aussi l'alcool et le tabac a également augmenté de 1,6%, après +0,7%.

La BCE, qui vise un niveau d'inflation durable de 2%, considère la poussée inflationniste comme un phénomène temporaire et s'est engagée à ne pas resserrer pour l'instant sa politique monétaire afin de ne pas handicaper la reprise.

