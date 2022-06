L'inflation américaine plombe les actions et dope le dollar

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont vécu vendredi leur pire séance depuis un mois et Wall Street creusait ses pertes à mi-séance vendredi après l'annonce d'une nouvelle accélération de l'inflation aux Etats-Unis, qui risque de pousser la Fed à accélérer la remontée des taux d'intérêt et donc de freiner la croissance de l'économie comme celle des bénéfices des entreprises.

À Paris, le CAC 40 a perdu 2,69% (171,23 points) à 6187,23 points, sa première clôture sous 6.200 points depuis un mois. À Londres, le FTSE 100 a reculé de 2,12% et à Francfort, le Dax a abandonné 3,08%.

L'indice EuroStoxx 50 a fini en repli de 3,36%, le FTSEurofirst 300 de 2,66% et le Stoxx 600 de 2,69%.

Au moment de la clôture en Europe, Wall Street s'enfonçait elle aussi dans le rouge: le Dow Jones cédait 2,47%, le Standard & Poor's 500 2,86% et le Nasdaq Composite 3,56%, tandis que l'indice de volatilité du CBOE, surnommé "l'indice de la peur" prenait plus de trois points à 29,49, au plus haut depuis le 25 mai.

L'indice des prix à la consommation (CPI) américain a augmenté de 1% en mai et sa hausse sur un an atteint 8,6%.

Ces chiffres records et plus élevés qu'anticipé pourraient fournir un argument supplémentaire à la Fed pour relever les taux d'un demi-point mercredi prochain, puis en juillet, voire en septembre. Et les inesrtisseurs sont de plus en plus nombreux à anticiper une hausse de 75 points de base en juillet selon le baromètre FedWatch de CME.

L'autre indicateur américain du jour, l'indice de confiance du consommateur de l'université du Michigan, n'est pas plus rassurant puisqu'il est tombé à son plus bas niveau historique en première estimation.

"L'inflation est devenu un sujet sensible pour les consommateurs car elle commence à éroder sérieusement leur revenu disponible", explique Naeem Aslam, analyste d'AvaTrade.

Sur l'ensemble de la semaine, le Stoxx 600 accuse un repli de 3,95% et le CAC 40 une baisse de 4,6%, sa pire performance hebdomadaire depuis début mars.

TAUX

À cinq jours des décisions de la Fed, c'est logiquement sur le marché obligataire américain que la mauvaise surprise des prix à la consommation s'est fait le plus rapidement sentir: le rendement des bons du Trésor à dix ans bondit de dix points de base à 3,1499% et le deux ans de 18 points à 3,0029%.

En Europe, la remontée générale des rendements s'accompagne d'un nouveau creusement des "spreads", les écarts entre les coûts d'emprunt des Etats membres de la zone euro, un mouvement lié à l'arrêt prochain des achats de la Banque centrale européenne (BCE) et aux déclarations de cette dernière sur le risque de fragmentation dans la région.

Ainsi, alors que le dix ans allemand affiche une hausse d'un peu plus de six points de base sur la journée à 1,51%, son équivalent français a pris plus de neuf points à 2,09% et l'italien plus de 15 points à, son plus haut niveau depuis plus de huit ans.

VALEURS

Côté actions, la baisse n'a épargné aucun secteur de la cote européenne mais les compartiments cycliques ont particulièrement souffert: l'indice Stoxx des matières premières a chuté de 4,62%, celui des banques a abandonné 4,83%, celui du transport et des loisirs 4,41%.

À Paris, les 30 valeurs du CAC 40 ont fini dans le rouge et seules cinq titres du SBF 120 sont parvenus à terminer la journée en territoire positif.

La forte remontée des rendements obligataires italiens a pénalisé les banques de la péninsule: Banco BPM a chuté de 12,05%, UniCredit de 9,2%, Intesa Sanpaolo de 7,61%.

Credit Suisse a par ailleurs perdu 5,72% après le démenti de l'américain State Street aux informations évoquant un projet de rachat de la banque helvétique.

À noter aussi, la chute de 6,07% d'Ericsson après l'ouverture par la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine d'une enquête sur des soupçons de corruption en Irak.

En hausse, Just Eat Takeaway a gagné 5,73% après un article de Bloomberg selon lequel le groupe de capital-investissement Apollo fait partie des acquéreurs possibles de sa filiale américaine Grubhub.

CHANGES

Si les actions souffrent, le dollar profite de la perspective d'une hausse rapide des taux américains: il s'apprécie de 0,96% face à un panier de devises de référence, au plus haut depuis près d'un mois.

L'euro, qui souffre au contraire des déclarations de la BCE jeudi, perçues comme un facteur de risque pour l'économie de la zone euro, cède 0,94% face au billet vert à 1,0514, au plus bas depuis le 19 mai.

PÉTROLE

Les prix du pétrole, qui montaient avant les chiffres de l'inflation américaine, ont piqué du nez juste après et leur recul s'est amplifié au fil des heures: le Brent abandonne 1,93% à 120,70 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,82% à 119,30 dollars.

L'un et l'autre restent toutefois en hausse sur l'ensemble de la semaine.

L'augmentation plus forte qu'attendu des prix aux Etats-Unis, qui pourrait à terme peser sur la consommation, s'est ajoutée aux regain d'inquiétude lié à la situation sanitaire en Chine après l'annonce d'une nouvelle vague de tests à Shanghaï.

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS:

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

LA CLÔTURE EN

EUROPE

Indices Dernier Var. Var. % YTD

Points

Eurofirst 300 1656,92 -45,27 -2,66% -12,34

%

Eurostoxx 50 3599,20 -125,25 -3,36% -16,27

%

CAC 40 6187,23 -171,23 -2,69% -13,50

%

Dax 30 13761,8 -436,97 -3,08% -13,37

3 %

FTSE 7317,52 -158,69 -2,12% -0,91%

SMI 11084,6 -237,81 -2,10% -13,91

2 %

Les valeurs à suivre à Paris et

en Europe : [WATCH/LFR]

LA TENDANCE A

WALL STREET

Indices Dernier Var. Var. % YTD

Points

Dow Jones 31463,6 -809,10 -2,51% -13,41

9 %

S&P-500 3903,97 -113,85 -2,83% -18,09

%

Nasdaq 11336,2 -418,02 -3,56% -27,54

1 %

Nasdaq 100 11834,8 -434,97 -3,55% -27,48

1 %

Compte rendu de la séance à

Wall Street : [.NFR]

"The Day Ahead" - Le point sur la

prochaine séance à Wall Street [DAY/US]

CHANGES

Cours Veille Var.% YTD

Euro/Dlr 1,0515 1,0614 -0,93% -7,50%

Dlr/Yen 134,19 134,33 -0,10% +16,63

%

Euro/Yen 141,14 142,62 -1,04% +8,30%

Dlr/CHF 0,9893 0,9804 +0,91% +8,45%

Euro/CHF 1,0404 1,0406 -0,02% +0,33%

Stg/Dlr 1,2320 1,2490 -1,36% -8,94%

Indice $ 104,220 103,223 +0,97% +8,37%

0 0

OR

Cours Veille Var. % YTD

Or Spot 1864,89 1847,61 +0,94% +22,93

%

TAUX

Dernier Var. Spread/Bund

(pts)

Future Bund 146,74 -1,06

Bund 10 ans 1,51 +0,01

Bund 2 ans 0,96 +0,00

OAT 10 ans 2,09 -0,00 +57,90

Treasury 10 3,15 +0,11

ans

Treasury 2 ans 3,01 +0,19

PETROLE

Cours Précéde Var Var.% YTD

nt

Brut léger US 119,43 121,51 -2,08 -1,71% +95,12%

Brent 120,77 123,07 -2,30 -1,87% +82,90%

(Rédigé par Marc Angrand)