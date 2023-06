L'inflation allemande réaccélère en juin

BERLIN (Reuters) - L'inflation en Allemagne est repartie à la hausse en juin, dépassant les prévisions, avec un rythme de croissance de 6,8% sur un an, montre la première estimation publiée jeudi par l'Office fédéral de la statistique. Sur un mois, l'indice des prix à la consommation en données harmonisées européennes (IPCH) a augmenté de 0,4%. Les économistes interrogés par Reuters anticipaient un taux d'inflation en hausse de seulement 0,3% d'un mois sur l'autre, après -0,2% en mai, et de 6,7% en rythme annuel, après +6,3%. Les données préliminaires, publiées dans la matinée, sur l'évolution des prix à la consommation de cinq Länder en juin avaient déjà laissé présager une accélération de l'inflation en Allemagne. (Reportage Miranda Murray; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)