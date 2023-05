L'inflation allemande inférieure aux prévisions en mai

BERLIN, 31 mai (Reuters) - L'inflation en Allemagne a ralenti plus que prévu pour atteindre 6,3% sur un an en mai, montre la première estimation publiée mercredi par l'office fédéral de la statistique.

L'indice des prix à la consommation en données harmonisées européennes (IPCH) a reculé de 0,2% sur le mois. Les économistes interrogés par Reuters anticipaient un taux d'inflation en hausse de 0,2% d'un mois sur l'autre, après +0,6% en avril, et de 6,8% en rythme annuel, après +7,6%. (Miranda Murray, version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)